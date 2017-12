Celayense exporta su obra a El Salvador

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El muralista Gerardo Rivera Suaste ‘Fósil’ cruzó las fronteras para exportar su talento en el municipio de Santa Tecla en El Salvador donde realizó, junto a 36 jóvenes, dos murales.Tras una invitación del muralista salvadoreño Isaías Mata con el objetivo de mejorar el tejido con jóvenes que incluso pertenecen a la organización de la Mara Salvatrucha, Rivera Suaste además impartió talleres y conferencias incluso en el Palacio Nacional donde explicó el proceso del grafiti al muralismo.“Isaías Mata trabaja mucho con el Ayuntamiento de Santa Tecla y trabaja con el programa ‘urbeño’ y me invita por el trabajo que venimos realizando con los jóvenes y encauzarlos por medio del grafiti y dejen de hacer el grafiti ilegal y convertirlos en muralismo”, explicó.Durante dos semanas, ‘Fósil impartió talleres donde hubo una buena convivencia con los jóvenes enseñándoles al explicarles técnicas como mezcla de colores, composición y bases de técnicas de muralismo inspiradas en sus maestros David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco de las cuales retoma en sus obras.“La idea era empezar a impactar a los jóvenes que no si no se les atiende comenzarán a ser parte de pandillas y de las famosas ‘maras’, empezamos 15 jóvenes en el taller y se fueron sumando hasta llegar a 36 jóvenes de los cuales diez de ellos estaban involucrados en las maras”, afirmó.Admitió que fue un reto profesional y humano ya que en un inició sintió temor además de las peticiones de su familia para extremar cuidados, sin embargo denominó este viaje al suroeste de El Salvador como una experiencia única.La obra encabezada por el celayense fueron dos murales de 115 metros cuadrados que fueron pintados en una semana, y se realizó tras una investigación de personajes, mitos y leyendas de la ciudad para generar un mayor sentido de pertenencia entre los ciudadanos plasmando la clase trabajadora con mujeres que venden ropa, folclor local, el café y al Dios Tláloc.“Inicialmente se programó solo la pinta de un mural de 50 metros cuadrados pero fue tanta la respuesta de la gente que el alcalde de Santa Tecla decidió que también pintáramos otro muro”, dijo orgulloso.Finalmente se dijo satisfecho con su trabajo ya que afirmó fue un antes y un después en la cabecera del departamento de La Libertad ya que incluso la empresa patrocinadora del proyecto empleó a tres jóvenes.