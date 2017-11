Critica lejanía de mandos con policías

Publicidad

El ex director de la Policía municipal de Celaya, Jorge Acuña Dávalos, criticó la falta de cercanía que tienen los jefes policiacos con la Corporación, situación que se traduce en más bajas.Para el ex mando es preocupante la percepción del distanciamiento entre el secretario de Seguridad, Juan José González y del director, Jaime Rosales, con respecto al apoyo hacia los elementos.“Es algo que nos preocupa a todos, no es un tema administrativo o laboral, sino un tema de interés social, porque estamos hablando de un cuerpo de seguridad pública”, dijo.“Es un hecho que el Municipio no está haciendo lo suficiente. Hay muchas cosas que no quedan claras, no está claro el compromiso de los titulares de la Secretaría de Seguridad, ni de la Policía, no se ven claras sus políticas a favor de los policías, es lo que se percibe, la falta de apoyo moral y técnico”.Acuña Dávalos calificó como grave el hecho de que no se pueda ver que las bajas de los elementos sea compensada.Señaló que las renuncias y bajas demeritan la fuerza de seguridad pública en Celaya.“Esto automáticamente nos deja en un estado de fuerza demeritado en cantidad y que si de por sí siempre ha habido déficit de elementos, en esta disminución se agrava de mayor manera.“Lo grave es que no se toman acciones para compensar las salidas. No conozco cuáles son las estrategias, no conozco cuáles son las políticas que se están manejando o los planes para compensar esas salidas”, cuestionó el ex Director de la Policía de Celaya.