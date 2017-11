Disminuye apoyo a Conservatorio

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para el 2018, el Conservatorio de Música y Arte de Celaya tendrá problemas para sus gastos de operación, luego de que el apoyo federal que recibe será de 3.5 millones de pesos, que se utilizará para la construcción.De acuerdo con Aurora Cárdenas Ávila, directora General, la institución es una asociación civil no lucrativa y como tal no tienen un presupuesto permanente y el apoyo se tiene que solicitar cada año.La escuela de música se mantienen de recursos económicos que le proporciona la sociedad, el Gobierno, las empresas y las cuotas de recuperación de los alumnos, quienes reciben un subsidio para pagar sus estudios.Desde el 2001 reciben apoyo de lo que ahora es la Secretaría de Cultura y a partir del 2008 comenzaron a gestionar los recursos a través de la Cámara de Diputados, que es una de sus principales ayudas.Para este 2018 al Conservatorio se le asignó un presupuesto de 3.5 millones de pesos que tiene que ser utilizado para la construcción, mientras que en la parte operativa que es el pago de maestros y del personal que labora, no cuentan con los recursos necesarios.Y es que en el año 2015 recibieron 8 millones de pesos, para el 2016 le proporcionaron seis millones y en el año 2017 les entregaron dos millones, pero para el próximo año no será suficienteLa Directora refirió que están saliendo adelante gracias al apoyo del Gobierno municipal, estatal y sobre todo de las empresas, por lo cual buscarán obtener más recursos para poder cubrir la nómina del personal.“Lo bueno es que tuviéramos un presupuesto asignado, pero no tenemos nada asegurado, entonces sí es muy preocupante esta situación, los alumnos pagan más o menos el 25 ó 30% del costo real de su educación, todos tienen su colegiatura subsidiada, esto se logra a partir de estos apoyos”, explicó.El Conservatorio de Música trabaja con 105 personas, de las cuales 80 son maestros, algunos imparten clases individuales a los alumnos, de acuerdo a su instrumento, otros proporcionan clases grupales.