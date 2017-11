Perderían su beca 60 alumnos

Publicidad

Debido a la falta de recursos económicos que tiene la institución, al menos unos 60 alumnos del Conservatorio de Música y Arte de Celaya podrían perder la beca que tienen para estudiar.También dejarían de realizar cursos extra curriculares u otras actividades académicas, los cuales los distinguen de otros planteles a nivel nacional.Esto luego de que la escuela de música no cuentan con dinero para los gastos de operación y pagar las nóminas de los empleados, pues el apoyo que les fue asignado tiene que utilizarse en la construcción.Dentro del plantel, hay alumnos destacados que reciben una cantidad mensual por estudiar y que son de alto rendimiento, los cuales están en la Orquesta Sinfónica Juvenil y que reciben cantidades variables, dependiendo de su puesto en el proyecto.“Tienen un trabajo adicional, digamos que el resto, eso sería de lo primero que se verá afectado de manera que ellos ya no podrán recibir este apoyo y pues eso nos preocupa... estamos hablando de 60 ó 70 chicos, esa sería la afectación en cuanto a las becas”, comentó Aurora Cárdenas Ávila, directora General.En el Conservatorio reciben a jóvenes destacados de 24 municipios de Guanajuato y también tienen alumnos de 15 estados de la República, desde Baja California hasta Quintana Roo.También disminuirían los conciertos que proporcionan otros estudiantes, debido a los altos costos que les generan, sobre todo los traslados de los instrumentos y los gastos de producción.Aurora Cárdenas Ávila refirió que a pesar de que la ciudadanía paga un boleto para ingresar a los eventos, casi siempre resultan con perdidas y cuando tienen conciertos llenos, no obtienen ganancias o pierden.