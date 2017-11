Saquean biblioteca y centro de apoyo

Publicidad

La biblioteca virtual de la colonia Villas del Bajío, así como el Centro Casa de la comunidad de San Juan de la Vega, fueron blanco de la delincuencia, sufrieron el robo de 19 computadoras.Debido a ello, la Comisión de Hacienda tuvo que dar de baja los 19 equipos sustraídos, pues se trataba de una propiedad municipal con un valor cercano a los 100 mil pesos.De las mismas, un total de15 computadoras pertenecían a la biblioteca virtual de Villas del Bajío y las otras cuatro al Centro Casa de la comunidad celayense.La regidora del Partido Nueva Alianza, Hilda Samaniego Leyva, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, reconoció la situación, por lo que se tuvieron que dar de baja.“Se deben de mantener actualizados todos los bienes del Municipio, y mientras no estén dados de baja los bienes se suponen que deben de estar en existencia y ahorita con los robos se siguen el proceso en el Ministerio Público, pero en Hacienda se tienen que dar de baja todos los bienes faltantes.“En algunos casos ya no se reponen, algunos sí regresan, otros se pagan porque están bajo resguardo de una persona”, señaló.La Regidora que también es Presidenta de la Comisión de Educación señaló que lo anterior significa una afectación al ámbito educativo que apoya a los ciudadanos.“Se les quita a los niños de bajos recursos, y que no pueden tener accesos a estos equipos en sus casas o a veces hasta por ir a internet a pagar, les quitas esa oportunidad de acceso a la tecnología”, lamentó.