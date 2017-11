Abrázame noche

Publicidad

Estamos la noche y yo solas.No, aún no llegan los sueños, ni el olvido en un mundo extraño compuesto de trozos inciertos.Poblado de enigmas que se ocultan, viviendo escondidos en los pliegues de mi colchón y mi almohada, esperando mi abandono.A ese mundo que yo creeré mío, al que me sumergiré con la calma ondulante de una hoja que cae colina abajo al abismo profundo.Pero ahora solo somos las dos, la oscura noche con sus ruidos, mi alma y yo. Plenamente inundados de calma que sentimos tan nuestra.Nuestro tiempo resuena tan frágil, como el vibrar de una cuerda o el tañido de una flauta arrastrada por el viento.Apago la luz que iluminabay ahora, sumergida en la penumbra, con mis ojos cerrados, te digo abrázame muy fuerte noche.Estoy confiada, en ti sumergida, como en un tibio mar nocturno.Suspendida ingrávida dentro de tu movimiento de estrellas.Soy ahora un corazón latiendo, sangre que corre en un cuerpo, río subterráneo de mi existencia, entre tus brazos de silencio.Y en este abrazo quieto, siento mi respiración, inspirándome vida.Y así, me voy quedando dormida, sin temor a soñar nada.S a l.