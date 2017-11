Celebran 50 años de 'Cien Años de Soledad'

Publicidad

El medio siglo de la publicación de "Cien años de soledad", de Gabriel García Márquez, ha sido motivo de celebraciones y publicaciones; para recordar aquellos años 60 en la Ciudad de México cuando fue escrita la novela. La noche de ayer jueves, en la, se presentó el libro, que cuenta con una selección documental, iconográfica y de textos conmemorativos."Ella le dijo a Gabo: 'Le doy las gracias porque cuando leí la novela, cambió mi vida. Él le contestó: 'también la mía'", dijo. La escritora destacó los textos que se reúnen en el volumen fue editado por, como las crónicas de la recepción del Nobel en 1982. "En ese entonces ya se habían vendido más de un millón de ejemplares de este gran libro que puso a América Latina en el tapete de las discusiones y de la mirada de un mundo. Yo, cuando pienso en Gabriel, me sonríe todo, no sólo la boca, el corazón también", dijo.Por su parte, la locutora Fernanda Familiar leyó un texto de María Luisa Mendoza, en el que compartió anécdotas sobre el amor entre Gabo y su esposa Mercedes, mejor conocida entre los amigos como "la Gaba"; sobre cómo les gustaba acudir a reuniones en las que se podía hablar de todos los temas, había muchas risas y muchos amigos.Además, Diego García Elio, editor de El equilibrista leyó un texto de Medina Portillo, en el que contó su primera lectura de la novela con diseño del artista Vicente Rojo; así como de cómo la lectura cambió su perspectiva sobre la vida. "Los textos dan cuenta de experiencias únicas de lectura. En el trayecto de esta antología me resultó fascinante descubrir el mundo en el que se gestó la novela, los años 60 en México, una época de la vida cultural plena", dijo.