A meterle cabeza

Una cosa es segura, el Morelia no se hubiera salvado del descenso y los Rayados no estarían visitando esta noche a los Monarcas en el Estadio Morelos por el pase a la Final del Torneo Apertura 2017.y el destino los ha puesto frente a frente en una Semifinal. Hoy es el primer capítulo.Para tener su ansiada revancha, Antonio Mohamed y sus pupilos deberán superar al Morelia al que este año no han podido vencer.Los Rayados vienen de golear por 6-2 al Atlas en Cuartos de Final y de extender así el dominio que han ejercido durante todo el torneo desde su fase regular.Sin embargo, el Morelia, en el papel, es un equipo con más empaque que los Rojinegros.Los Monarcas clasificaron en cuarto lugar general y eliminaron al Toluca en la fase anterior por su mejor posición en la tabla tras empatar en el marcador global 3-3.La principal amenaza que presentan los purépechas es su goleador, el peruano Raúl Ruidíaz, quien había sido campeón de goleo en los dos torneos anteriores y en este ha marcado 11 goles.Estará a prueba la defensa albiazul, que sólo ha recibido 14 goles en 19 juegos.El Monterrey tiene plantel casi completo para enfrentar a los Monarcas.Sin embargo, aunque se ha reintegrado al trabajo del plantel, no contarán con el defensa Cesar Montes, por precaución.Para buscar el pase a la Final, Mohamed mantendría su ataque intacto incluyendo al campeón de goleo Avilés Hurtado, Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabon y Carlos Sánchez, pese a las molestias que presentó en un aductor.De las tres veces anteriores que el Monterrey clasificó a la Liguilla como superlíder, en dos llegó a la Final.En este torneo, los Rayados buscarán de no darle más alas a los Monarcas y tomar ventaja para definir el domingo en el "Gigante de Acero".