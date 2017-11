El Kremlin listo para realizar el Sorteo del Mundial

Publicidad

, un evento que ofrecerá al presidente ruso una plataforma global para pulir la imagen de un país sacudido por casos de corrupción en el deporte.Al realizar la ceremonia en la sede del gobierno ruso, y, el organismo rector del fútbol mundial dejó de lado su argumento de que el deporte y la política no deben mezclarse, y en un país donde esa asociación ha tenido resultados cuestionables.La FIFA emprende la recta final hacia el primer, mientras continúa evaluando hasta qué punto estuvo involucrada la selección rusa que participó en el torneo de 2014 en el escándalo de dopaje institucional del país. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartirá el escenario el viernes con Vitaly Mutko, el viceprimer ministro ruso y encargado del comité organizador del Mundial, que ha sido acusado de dirigir un abarcador programa para destruir u ocultar evidencia de casos de dopaje de deportistas rusos.Infantino todavía intenta reparar la imagen de la FIFA a raíz de sus propios escándalos de corrupción que sacudieron los cimientos del organismo. El sorteo se realizará un día antes del séptimo aniversario de la votación que otorgó las sedes de los mundiales de, respectivamente, una decisión que ha sido vinculada con sobornos y otras irregularidades.Las autoridades rusas niegan que el gobierno haya estado involucrado en el dopaje de sus atletas, y hasta ahora el país se ha mantenido al margen de las pesquisas de corrupción en la FIFA, aunque los organizadores tienen sus propias preocupaciones por la falta de patrocinadores, el racismo en los estadios y la muerte de obreros en la construcción de las sedes.Además de configurar los ocho grupos de cuatro equipos cada uno, el sorteo sirve para que los fanáticos puedan empezar a planificar sus viajes a Rusia, donde el torneo se jugará en 11 ciudades desparramadas desde Kaliningrado, en la costa del Mar Báltico, hasta Ekaterimburgo, en las montañas Urales que separan Europa de Asia.El campeón Alemania, Brasil, Argentina, Polonia, Bélgica, Portugal, Francia y Rusia serán los cabezas de serie, ubicados según el más reciente ranking mundial de la FIFA, excepto por el país anfitrión. Panamá e Islandia debutan en un sorteo mundialista, mientras que Perú regresa después de casi cuatro décadas de ausencia. Italia no estará por primera vez en seis décadas, y tampoco estarán el bicampeón de América, Chile, y Estados Unidos.___¿CÓMO SE REALIZA EL SORTEO?La ceremonia comienza a las 1500 GMT del viernes en el Palacio del Kremlin y durará una hora. Los 32 equipos serán divididos en ocho grupos, con un equipo de cada uno de los cuatro bombos. Europa es la única región que puede tener dos equipos en el mismo grupo.El sorteo será dirigido por el ex delantero inglés Gary Lineker, y los encargados de sacar las bolas serán leyendas de las ocho naciones que han ganado el Mundial: Diego Maradona (Argentina), Cafú (Brasil), Fabio Cannavaro (Italia), Diego Forlán (Uruguay), Miroslav Klose (Alemania), Carles Puyol (España), Gordon Banks (Inglaterra) y Laurent Blanc (Francia), además de Nikita Simonyan por Rusia.La periodista rusa Maria Komandnaya será la coanfitriona.___¿QUIÉN ESTÁ EN CADA BOMBO?La FIFA cambió su sistema para ubicar a los equipos, y ahora utiliza su ranking para los cuatro bombos. En los mundiales anteriores, solo el primer bombo era definido de acuerdo a la clasificación, y los otros tres se configuraban por criterio geográfico.El ranking de octubre de la FIFA aparece entre paréntesis:BOMBO 1: Rusia (65), Alemania (1), Brasil (2), Portugal (3), Argentina (4), Bélgica (5), Polonia (6), Francia (7).BOMBO 2: España (8), Perú (10), Suiza (11), Inglaterra (12), Colombia (13), México (16), Uruguay (17), Croacia (18).BOMBO 3: Dinamarca (19), Islandia (21), Costa Rica (22), Suecia (25), Túnez (28), Egipto (30), Senegal (32), Irán (34).BOMBO 4: Serbia (38), Nigeria (41), Australia (43), Japón (44), Marruecos (48), Panamá (49), Corea del Sur (62), Arabia Saudita (63).___¿CUÁNDO ES EL MUNDIAL?. Ambos partidos se disputarán en el estadio Luzhniki de Moscú. También habrá partidos en San Petersburgo, Kazán, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrado, Volgogrado, Ekaterimburgo, Samara, Sochi y Rostov-on-Don.Ya se han vendido más de 740.000 de los 2,6 millones de boletos disponibles, y la próxima etapa de venta comienza el 5 de diciembre a través de un sorteo.