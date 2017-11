Candidatura del PRI no significa avance: MAM

Publicidad

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la candidatura de José Antonio Meade significa quedarse estancado en el mismo poder que hasta el momento, no ha logrado sacar a México adelanteAseguró que el Frente Ciudadano por México puede ganar las próximas elecciones, por eso es que andan nerviosos, con las velas prendidas“Qué va a ser diferente en los próximos seis años, ¿no incremento al salario mínimo?, porque no han querido incrementarlo; ¿no apoyó a las zonas económicas especiales o ahora va a ser diferente?, ¿cuál va a ser el cambio? “Yo hasta ahora no he escuchado eso, nada más que todos vamos y que todos nos queremos y que todos somos muy bonitos, ¿eso qué? Hasta ahora no veo nada de esencia, todos nos agarramos las manos y nos damos camisas y nos regalamos cosas y qué bueno¿Y dónde está el planteamiento de cambio del país?”, criticóEn entrevista con EL UNIVERSAL, José Antonio Meade, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, aseguró no temer al Frente Ciudadano ni a López Obrador, en ambos casos señaló, “lo que hay es hambre de poder y no ganas de transformar”Miguel Ángel Mancera consideró que estas declaraciones son un reflejo del nervio que tiene ante la posibilidad que el Frente Ciudadano tiene de ganar en 2018“El Frente le puede ganar a todos, eso es una realidad, yo creo que por eso están nerviosos, eso es lo que genera el Frente”, dijoJosé Antonio Meade manifestó estar seguro que la final la ganará él, a lo que Mancera reviró: “Eso quisieran, que no llegara [el Frente] a la recta final, deben estar todas la velas ahí colocadas para que no llegue a la recta final (…)Cuestionado sobre el respaldo que algunos panistas han manifestado a la candidatura de Meade, respondió que habrá que esperar a ver si son manifestaciones sinceras, “si se demuestra el cariño, si se sostiene el amor, este amor que surge siempre cuando vienen los anuncios”Luego agregó: “Yo creo que es esto, es el nervio de lo que significa el Frente, ya que se esperen ya vamos a acabar, ya vamos a conformar y ya que se presente entonces ya que venga la contienda y ya en la contienda vemos cómo nos vaEn el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno insistió en que hasta el momento, el virtual candidato priísta no ha mostrado un proyecto de cambio para el país, por lo que el Frente Ciudadano sigue siendo la opción para gobernar el país, a través de un gobierno de coalición“Nosotros no vemos que haya un despegue del país, no vemos un planteamiento, no sé qué sería diferente, qué sería diferente si tienes el mismo planteamientoSi como se dijo se van a continuar con las mismas líneas de acción en materia fiscal, hacendaria, quiere decir que lo que nos espera es el mismo país y creo que eso sería delicadoOjalá que la gente entienda que de lo que trata es generar un cambio”, expresóEl martes pasado, Mancera se pronunció porque el PRI haga su trabajo, y ya cuando se suelten los gallos ya se verá “de qué cuero salen más correas”“Vamos a ver si cuando se suelten los gallos, pues ya veremos qué pasaAhorita todo mundo los está acariciando nada más ya cuando los suelten vamos a ver, entonces sí, de qué cuero salen más correas”, expresó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México