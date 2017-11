Jugadores de la NFL portarán zapatillas como apoyo a organizaciones benéficas

Publicidad

Para la Semana 13 los jugadores de la NFL podrán llevar cleats (zapatillas), con mensaje de apoyo a organizaciones benéficas de su elecciónLos jugadores tendrán la oportunidad de compartir las causas que son importantes para ellos durante todos los juegos como parte de la campaña My Cause, My Cleats de la NFLLa iniciativa es la culminación de 18 meses de trabajo colaborativo entre la NFL y los jugadores de toda la liga, e incluye una plataforma de narración de historias en línea, en asociación con The Players 'TribuneDurante toda la temporada, los jugadores participantes han trabajado para contar las historias detrás de sus zapatillasEL UNIVERSAL te da un adelanto de lo que verás en los siguientes 16 partidos de NFL