¿Cincuenta cirugías para ser como Angelina Jolie?

Una joven iraní sorprendió en redes sociales por su aspecto, pues se dice que se ha sometido a unas cincuenta cirugías para parecerse a la actriz estadounidense Angelina JolieSahar Tabar, de 19 años, ha causado revuelo por las imágenes que publica en InstagramDe acuerdo con “The Sun”, no está confirmado que la joven se haya sometido a las intervenciones para ser como la estrella de HollywoodNo obstante, según información de “Al Arabiya", la joven dice ser una gran fan de la actriz e incluso se sometió a una dieta para mantenerse en 40 kilosSi su intención era parecerse a Jolie, el resultado no ha sido el óptimo y las críticas en sus imágenes de Instagram no son pocas, incluso la comparan con el personaje de “El cadáver de la novia”, de Tim BurtonComo aún no hay confirmación oficial de intervenciones, el aspecto de la joven podría ser resultado de maquillaje o algunos implantesUna publicación compartida de (@sahartabar_official) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 11:58 PDT