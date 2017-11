Spider-Man estuvo a punto de nunca existir

Publicidad

De la observación de una mosca en un muro nació la idea de Spider-Man, el Hombre Araña, uno de los superhéroes del cómic más populares del mundo, dijo en Tokio su creador, Stan Lee, de 94 años, que indicó que el personaje estuvo a punto de no existirLa idea del personaje fue instantánea, pero encontrar un nombre fue mucho más complicado, confesó Stan Lee, que en un primer momento dudo entre el hombre mosca y el hombre mosquito"El nombre 'Flyman' no parecía bastante espectacularEntonces pensé en Mosquit Man y luego pronuncié Spider-Man y eso sonaba realmente bien", recordó el padre del Hombre ArañaEl artista, que quería innovar, había imaginado que el héroe sería un adolescente con "muchos problemas personales""No tendría dinero suficiente, viviría con su tía enferma, de la cual tendría que ocuparse, y, además, tendría que combatir a los malos", dijo Lee, al recordar la primera vez que le presentó el proyecto a su jefe"Stan es la peor idea que he escuchado", le respondió el editor"Un superhéroe es evidentemente un adulto que no puede permitirse tener problemas", recordó Lee que le dijo el editorAdemás "la gente detesta a las arañas: ¡nunca se llamará Spider-Man", agregó el editor, según recordó LeeSin embargo, Lee fue autorizado a deslizar a su personaje en el último número de un periódico condenado a desaparecer"Sólo para divertirme, para sacarme las ganas, incluí a Spider-Man en ese último número y no volví a pensar en él", contó Lee"Un mes más después, cuando se conocieron las cifras de venta, mi jefe vino corriendo y me dijo: '¿Recuerdas del ese personaje que nos gustaba tanto a los dos? Hagamos una serie", recordó con ironíarad