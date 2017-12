Asael Hernández debe renunciar al PAN

Publicidad

Los dirigentes del Partido Acción Nacional en el estado y en Huejutla deben renunciar porque no han cumplido a los panistas, demandó el ex candidato a diputado Salatiel Domínguez.Recordó que el líder panista en el municipio, Omegar Barragán, pidió licencia al cargo hasta el 22 de diciembre próximo.Mientras el dirigente estatal Asael Hernández solo visita la Huasteca para atender asuntos personales y reunirse con sus incondicionales, agregó.Salatiel Domínguez lamentó que hasta el momento esta fracción política no tenga nada bueno que informar a sus militantes a pesar de los espacios de elección popular que dice Acción Nacional ha logrado en los últimos procesos electorales.Recordó que las oficinas del PAN en Huejutla permanecen cerradas pese al proceso electoral 2018. Por tanto “si no pueden cumplir a su militancia que renuncien”, reiteró.