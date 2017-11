Un rotundo no a la alza de pasaje

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La tentativa del gobierno estatal de autorizar un alza en el transporte ya provocó reacciones entre la población y al hacer AM Hidalgo un sondeo entre los usuarios del servicio, hubo la coincidencia de que el costo es alto y las condiciones de taxis, las urban y hasta el Tuzobus son malos, aun cuando éste último apenas cumplió dos años de vida.Para Andrés Cruz, “esta alza, no debería proceder porque como ciudadano no estoy de acuerdo, ya que uso diario el transporte público y las unidades están en muy malas condiciones. Desde hace 10 años quedaron formalmente que los incrementos servirían para modernizar el transporte y hasta ahora, siguen en malas condiciones, son incomodos y los choferes no gastan ni en uniformes como en otras ciudades del país”.Las colectivas no han cumplido con mejoras a su servicio /Foto: Yurico DávilaMiguel García afirmó que para autorizar nuevos precios “primero deben cumplir con lo que prometieron en los 3 últimos aumentos, que era mejorar el transporte no para beneficiar a los transportistas, sino a todos los que tenemos que usarlos hasta tres o cuatro ocasiones por día”.Mientras que María de los Ángeles Jaime, ama de casa y pensionada, aseguró que el aumento al servicio de transporte público repercute de forma directa en la economía de su hogar, no tiene otra fuente de ingresos y su edad no le permite encontrar otro empleo, sin embargo los servicios siguen a la alza.Los usuarios consideran los precios elevados / Foto: Yurico Dávila“Es mucho el pago que realizamos por el uso del transporte público y no alcanza para vivir”, declaró Celsa Ayala, persona de la tercera edad que usa cotidianamente el transporte público desde su hogar con destino al mercado Primero de Mayo para surtir su despensa.Eugenio Garnica, usuario del transporte público comentó que afecta gravemente el alza a las tarifas cada año, mientras que los salarios siguen igual, dijo se comprende que el incremento a la gasolina afecta a los transportistas, pero las autoridades no hacen nada para subsidiarlo.El aumento podría ser un duro golpe a la economía de los pachuqueños Foto:Yurico DávilaBajo este mismo esquema, los pachuqueños dieron su versión sobre este aumento que ya estudiaRufino León Tovar titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) según dio a conocer, dando como un hecho este golpe a la economía familiar, a decir de los pachuqueños entrevistados.