Van contra transporte “pirata”, ya detuvieron tres

El gobierno estatal realiza operativos para disminuir al menos el 20 por ciento del transporte colectivo irregular que circula en Hidalgo, por lo que realizan inspecciones en Tepeji, reteniendo tres unidades, una de ellas del ex alcalde Eliel Briseño.Bajo el mando de René Cruz Guzmán, coordinador Regional de Vigilancia y Supervisión Tula-Tepeji, personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) ingresaron al corralón un vehículo Volkswagen Vagoneta modelo 2015 con placas de circulación 50RA4B (turismo) unidad del ex edil Eliel Briseño, quien pidió regresaran pero le fue negada su solicitud.También se retuvo a un autobús Mercedes Benz placas 587TAL002 modelo 1997 de la línea Anasa, que ofrece su servicio con destino a San Luis Taximay, debido a que el conductor carecía de licencia, tarjetón, tarjeta de circulación y seguro, además de que las placas no son las correspondientes para prestar servicio de pasajeros.El último fue una camioneta tipo van de pasajeros con placas de circulación NDY3580 modelo 2018.