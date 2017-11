Estudiante de la UNAM se despidió en redes sociales

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

"Te impacta saber que estás tan cerca e igual no tienes mucha ideaTe saca mucho de onda que de alguna manera avisó y nadie hizo nada", comentó Zoé Ramírez, estudiante de quinto semestre de Arquitectura, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Ese es el sentimiento que comparten estudiantes de la Facultad ante el fallecimiento de su compañero Roberto Carlos Villaseñor Niño, quien estudiaba el cuarto semestre de la licenciatura en el taller Juan O’Gorman, y cuya muerte dio a conocer la UNAM el martes por la nocheMapaPersonas muertas en CU, 2002-2017 Roberto se despidió de sus compañeros y amigos a través de su perfil de Facebook —hoy es una página en memoria —, con la canción “In my life” del cuarteto The Beatles y un mensaje en el que se dijo agradecido de haberlos conocido“No me hagan más de lo que fuiSolo fui un hombre solitario”, inicia el breve texto publicado en su perfil"Agradezco haberlos conocidoSe merecen más de lo que creenLos llevaré siempre conmigoAdiós", señaló en una publicación del 27 de noviembre a las 22:43La canción con la que se despidió se llama “In my life” y habla sobre una persona que mira su vida en perspectiva, “hay lugares que recuerdo toda mi vida aunque algunos han cambiado () En todos estos lugares hubo momentos, con mis amantes y mis amigos, que aún recuerdoAlgunos de ellos murieron, otros viven; en mi vida, los he amado a todos”Algunos tomaron el mensaje como una señal de alerta y una despedida póstumaLos estudiantes se encuentran en medio del cierre de semestre, etapa en la cual se enfrentan a exámenes, trabajos finales y entrega de proyectos, los cuales los mantienen estresados y ocupados; a pesar de ello, Fernanda Adaya, de 20 años, se pregunta si sus compañeros no debieron haberse dado cuenta"Tenía amigos en común y platican que era un chavo muy alegre, no creo que sea por la presión de la escuela porque en todo el semestre estás con la misma presión, aunque ahorita es final del semestreMe sorprendió muchísimo y me da mucha tristeza porque es de mi edad y todavía le faltaba mucho", reflexionó Fernanda"Pasó desapercibidoCreo que ahorita que estamos finalizando semestre todos nos hacemos indiferentes de todo y pues, yo creo que si vimos esa publicación nos tuvimos que haber dado tantito tiempoEs muy obvio que algo le pasabaNo sabemos qué, pero es muy obvio[Con la presión] te haces muy indiferente, te olvidas de tus amigos", señalóDe acuerdo con la información que proporcionó la universidad, el joven dejó una nota para su familia en la que le comunicaba su decisión de quitarse la vidaSu cuerpo fue localizado dentro del campus Ciudad UniversitariaEn un recorrido por las instalaciones de la Facultad, estudiantes universitarios coincidieron en que el fallecimiento de su compañero Roberto Carlos Villaseñor Niño trajo tristeza a los pasillos de la escuela pero, en algunos casos, también los ha hecho reflexionar sobre la atención que se prestan unos a otros a pesar de las actividades cotidianas y académicas que, en esta escuela, no faltan, señalaron"En ningún momento te entra a la cabeza que algo así pueda pasar, que pueda ser algo así, tan cerca de ti", comentó otra estudiante del taller Ehécatl en la Facultad“Era un chavo que no se veía que tenía algún problema, pero justo lo que estábamos hablando es que algunas personas no demuestran esoEs muy impactante porque al final es un chavo de nuestra edad, saber qué tan mal se sentía o qué era lo que lo estaba afectando tanto que llegó a esos niveles”, señaló José Rodríguez Grave, de 21 añosLa noche del martes, la UNAM dio a conocer el fallecimiento de su alumnoPor la mañana del miércoles fue colocado un letrero en el edificio donde Roberto Carlos estudiaba la licenciatura en el taller Juan O'Gorman“Roberto Carlos Villaseñor NiñoCompañero y estudiante del cuarto semestre del taller Juan O'GormanFallecido el 27 de noviembreAlumnos y profesores del taller acompañan en su dolor a familiares y amigos", señala el letreroEstudiantes lamentaron el fallecimiento y señalaron que se enteraron a través de notas periodísticas y redes sociales"Me impactó porque es de mi Facultad y porque no es lo que quieres escuchar sobre un estudianteYo creo que tenía algún problema y sí me dio tristezaNos genera dudas qué pasa en una época en la que estamos muy presionados, ver esto en estas épocas es súper difícil, saber que alguien hizo algo así", señaló Berenice Bello, estudiante de 19 años de tercer semestre