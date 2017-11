Publicidad

Muy maltrecha se pinta la figura del Congreso local con los desatinos de sus diputados y su carencia de oficio político que no han sabido cuidar ni siquiera las formas, primero tremendo quemadón les dio su presidenta al girar la orden para que el camarógrafo los enfocara cuando entraban en pánico y buscaba relajarse con sus celulares y anoche, la pifia de sus abogados que no han sabido sustentar un acto de ley frente a la máxima casa de estudios. Como dicen, si no saben, no le entren.Las decisiones a nivel central en torno a la candidatura de José Antonio Meade, impactaron al llamado grupo Hidalgo, porque si bien el líder Miguel Ángel Osorio tiene un futuro seguro, hay muchos otros funcionarios menores que tendrán que migrar de nueva cuenta a Pachuca. En charlas de café ya se observan algunos que estaban desaparecidos por años y ahora buscan casa o departamento en renta, al advertir su posible desempleo.Hacía el interior del consejo del INE, pidieron que fuera investigada la aparición pública en espectaculares del alcalde de Zimapán, Erick Marte, quien sin bien no hace promoción política si es personal, sostuvieron. Ahora buscarán quien contrató esos espacios y por necesidad alguien tendrá que pagar los platos rotos por esa impetuosa forma de llamar la atención.