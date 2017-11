Presidente municipal sin bajarse el salario

Publicidad

El alcalde de Tepeji Moisés Ramírez Tapia puntualizó que no contempla bajarse el salario pese a que un 40 por ciento de sus representados se encuentran en situación de pobreza y el 47 por ciento tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar, esto de acuerdo con datos del Coneval.El salario que percibe el alcalde es de 61 mil 938 pesos mensuales y al cuestionarle su opinión de que es de los 10 alcaldes mejor pagados de Hidalgo, reviró que hay otros que ganan más y que ese es el salario que ya estaba asignado.Por tal motivo, no ve la necesidad de disminuirlo ya que el presidente municipal de la pasada administración percibía lo mismo.Bajo este contexto, recalcó que tampoco se tiene previsto un incremento salarial ya que el año pasado sí se dio y fue del siete por ciento, aunque fue generalizado para todos los empleados.Moisés Ramírez Tapia, Presidente municipal de Tepeji del RíoEn este sentido, el Coneval señala que de los casi 100 mil habitantes que tiene la demarcación, solo el 16.7 por ciento de los pobladores no es pobre ni se encuentra en situación de vulnerabilidad.En cuanto a sus declaraciones patrimoniales recalcó que ahí están, sin especificar dónde, y que las realiza cada año, aunque no son públicas.Finalmente, informó que durante su gestión solo ha adquirido un carro, además, su esposa compró uno con sus propios ingresos, por lo que no vio mayor problema.