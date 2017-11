Afecta a negocios cierre de vialidad

Publicidad

Comerciantes ubicados en el bulevard Lázaro Cárdenas se han mostrado inconformes por la demora de las obras que corresponden al Tercer Cinturón Vial. Ayer, debido a las obras, se cerraron totalmente los dos carriles de una parte de esta vialidad.Muchos de los locatarios de la zona salieran afectados con esta obra, incluso se pudo apreciar que varios de ellos optaron por cerrar temporalmente como la taquería “El Pastorcito”, donde se colocaron un anuncio en el que se lee: “Permanecerá cerrado por 8 días. Los esperamos en Avenida Reforma No. 1720 en Ciudad Deportiva”.Otro de los establecimientos de la zona, un comercio de llantas, tuvo que cerrar su entrada principal y pusieron una provisional por una de las calles aledañas a la colonia Santa Julia.Por otro lado, las obras provocaron que el tráfico se congestionara a la hora de la entrada de las escuelas y por la hora de la comida, convirtiendo a la Avenida Guerrero en un verdadero caos vehicular.“En lo personal yo sí salí afectada, porque apenas voy para tres meses que rente este local para establecer mi negocio como Centro Veterinario y para mis clientes es muy complicado traer cargando desde varias cuadras a sus mascotas para que reciban atención”, dijo Tania González, que tiene un local en la zona.“Nos dijeron que terminarían para enero, esperemos que así sea, porque si no tendré que buscar otro lugar a donde poner mi veterinaria”, agregó.Otros de los establecimientos que se han visto afectado por el cierre de las calles es la empresa de autos VEGUSA.“Sí nos hemos visto un poco afectados, tanto para nosotros como trabajadores porque no tenemos donde estacionarnos, y para nuestros clientes, porque no pueden llegar con sus autos hasta las instalaciones, además de que ahora que será diciembre mucha gente espera estas fechas para comprar un coche y pues nos vamos a ver afectados en este sentido, porque la gente no podrá transitar por este rumbo y no podrá ver nuestros nuevos modelos de autos, aunque nos dijeron que la obra tardará solo tres meses, esperamos que así sea”, refirió Daniel Padrón Capetillo, gerente del local.Son varios los establecimientos que se han quejado por esta obra y solo esperan que avancen pronto.