Denuncian más de 50 quemas de esquilmo

La dirección de Medio Ambiente ha presentado más de 50 denuncias formales por quemas de esquilmo ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), al ser esta una actividad altamente contaminante y además ilegal.Gonzalo Guerrero Guerrero, titular de la dependencia indicó que trabajan en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, instancia que ha recibido 113 reportes de quema a cielo abierto hasta el mes de noviembre, aunque la misma quema pudo ser reportada en varias ocasiones.Señaló que al ser Irapuato un municipio con importante actividad agrícola, la quema de esquilmo es una situación que se presenta de forma constante después de las cosechas, por lo que pidió a los productores campesinos que se abstengan.“Es una actividad contraria al medio ambiente y con afectaciones a la salud pública, genera partículas PM 10 que es el principal indicador que nos da el monitoreo de la calidad de aire, en ese sentido traemos una constante revisión”, dijo.Guerrero Guerrero señaló que si bien los procesos administrativos y las multas son competencia de la PAOT, el municipio no puede dejar de atender esta problemática, ni de visitar los predios donde se detecta la práctica.“A la par llevamos un seguimiento, tenemos un 100% de atenciones de denuncias por quemas a nivel municipal, desde el segundo semestre del 2016 al primer semestre del 2017”, agregó.Asimismo, solicitó el apoyo de los productores campesinos y ciudadanos en general no sólo para que eviten quemas a cielo abierto, sino también para tener limpios sus espacios y no se preste a incidentes ocasionados por terceras personas.