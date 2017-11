Los dejan sin agua durante 3 años en Jaral del Progreso

Publicidad

Los habitantes de la comunidad de San Ramón, perteneciente a Jaral del Progreso, ya suman tres años de no contar con agua, a pesar de que ya se cuenta habilitado un nuevo pozo con la energía eléctrica instalada.Habitantes de la localidad señalaron que no ha sido puesta en funcionamiento porque se está en espera de que asista el Gobernador o alguna autoridad estatal para inaugurarla.“Primero nos habían dicho que ya habían localizado agua en el subsuelo, luego que no había energía eléctrica. Ya ahorita está todo listo, pero han pasado algunas semanas y no se ha puesto en funcionamiento debido a que nos dijeron que se requerían de algunos papeles y de fijar la fecha del evento formal”, comentó uno de los habitantes de la localidad.Comentaron los pobladores que desde hace más de diez años comenzaron a sufrir de problemas con el abastecimiento del agua del pozo que funcionaba anteriormente, pero fue a partir del 2014 que se colapsó y ya no contaron con el vital líquido.“Nos prometieron que nos apoyarían con pipas cada semana, pero la verdad tenemos que tomar agua de la toma de riego cada tercer día, ya que las autoridades municipales no nos han brindado ningún tipo de apoyo en todos estos años”, comentó la señora Eréndira Meléndez, vecina del lugar.Los habitantes concluyeron al señalar que esperan que en lo que resta del año pueda ser puesta en funcionamiento finalmente el pozo, ya que señalaron que hasta el momento ni las autoridades municipales ni los representantes de CONAGUA han fijado algún día en especifico para activar el nuevo pozo.