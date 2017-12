Publicidad

Jóvenes estudiantes de la FIMME recorren calles principales de la Zona Centro de Salamanca al son de música de época y un tinaco de aguas locas.Con el fin de realizar actividades culturales en la semana de eventos recreativos donde participan alumnos y profesores de la División de Ingeniarías del Campus Irapuato – Salamanca en el municipio, la noche de este miércoles alrededor de poco más de 50 jóvenes entre ellos estudiantes y algunos padres de familia recorrieron a pie las principales calles del Centro Histórico de Salamanca en compañía de una Estudiantina y una camioneta que transportaba un tinaco de aproximadamente mil 100 litros que contenía, de acuerdo con estudiantes de la FIMME, aguas locas, una bebida tradicional entre los alumnos de la Universidad de Guanajuato, se trata de agua de sabor con alcohol destilado de caña“Es una callejoneada la difundimos en facebook y en la escuela, partimos de la plazoleta y pues daremos un rol por las calles con la estudiantina, claro que no sabemos las canciones o al menos sabemos el coro y pues son aguas locas para que no cale el frío”, platicó Agustín, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica.La cita se dio a las 8 de la noche en la Plaza Cívica, Miguel Hidalgo partieron por el Andador Revolución hacia el Jardín Principal algunas calles de esta zona fueron cerradas parcialmente por elementos de Tránsito los jóvenes comentaron que es importante no perder este tipo de tradiciones estudiantiles pues para ellos quiénes estudian en el municipio añoran la vida de estudiantes de sus padres o amigos que vivieron en la Capital del Estado.