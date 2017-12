Piden pavimentación y mayor seguridad

Publicidad

Habitantes de la Colonia San Miguelito, en Irapuato se muestran inconformes por la falta de pavimentación en algunas calles desde hace más de 20 años, así como la falta de vigilancia por parte de Seguridad Pública, ya que señalan que han sido afectados por la delincuencia y han optado por cerrar algunas de las calles.Vecinos del andador San Román dicen que desde hace muchos años su calle no ha sido pavimentada y cuando son tiempos de lluvia sufren las consecuencias con los encharcamientos que se hacen en medio de la calle y les cuesta trabajo poder llegar hasta sus hogares.Además, en una de las principales avenidas de esta colonia, como es Justo Mendoza, varios de los comercios han optado por enrejar sus negocios, ya que dicen que han sido víctimas de la delincuencia por falta del alumbrado que los mismo vándalos ocasionan al cristalear las lámparas de luz de la avenida.“Desde hace muchos años mi calle no está pavimentada y hay poca luz afuera, pedimos al municipio que nos apoyen con esto, ya que sí es algo molesto cuando son tiempo de lluvia, nos cuesta mucho trabajo poder llegar hasta nuestras casas y por las noches ya no podemos salir porque la calle se queda obscura” comentó la señora María de la Luz Pérez.Por su parte, el señor José Luis Prado habitante de la calle San Miguel Arcángel opinó que “hace falta más vigilancia y más alumbrado, las calles se quedan muy obscuras al caer la noche, a veces nos hemos visto en la necesidad de colocar focos con alto voltaje, pero se los roban”.Ante el aumento de inseguridad, algunos locatarios han decidido poner rejas a sus negocios.“Desde hace dos años opte por enrejar mi tienda, porque ya van muchas veces que he sido afectado por la delincuencia, necesitamos más vigilancia por parte de las patrullas”, refirió uno de los comerciantes, quien solicitó el anonimato.