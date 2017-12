Publicidad

El Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) ha logrado en 21 años grandes avances y en esta ocasión el director José Ricardo Narváez Ramírez rindió su informe Anual de Actividades del periodo 2016- 2017. Durante el evento se contó con la presencia del gobernador, Miguel Márquez Márquez.Narváez Ramírez resaltó que de agosto de 2016 a julio de 2017 se alcanzó una matrícula de más de 6 mil 500 alumnos, lo que ha posicionado al ITESI en los primeros lugares de los Institutos Tecnológicos Descentralizados del país.Señaló que a nivel nacional también son el primer lugar en contar con 51 profesores de tiempo completo con perfil deseable realizando actividades de docencia, investigación y extensión, lo que representa un 49.5% de contribución.En cuanto a apoyos, dijo que 7 de cada 10 estudiantes han obtenido becas para continuar sus estudios, lo que coloca a esta institución en un segundo lugar de manutención de becas.Además, añadió que cuentan con 18 profesores que han sido distinguidos por el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.).Con respecto al programa de intercambio Académico Dimensión Internacional con un presupuesto de 1 millón de pesos para 2017 que ha hecho posible que 9 profesores y 7 estudiantes hayan visitado países como Chile, Estados Unidos, España, Ecuador , Perú, Brasil, Francia, Alemania e Italia.En mejoras de infraestructura para el Programa de Mantenimiento a Equipo y Mobiliario se asignó en 2017 un total de 1 millón 56 mil 80 pesos.Actualmente, son 274 ingenieros que se titularon de los 11 Programas de Educativos con los que cuenta el ITESI y recientemente la alumna Karla Susana Penney Govea logró ganar uno de los 25 lugares en Latinoamérica para el segundo “Innovación Academy for Women of the Americas” y una de las cinco becas para estudiar el posgrado en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos.