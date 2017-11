Acribillan a dos en clínica

Publicidad

Dos personas fueron acribilladas en el interior de una clínica particular ubicada en la calle Revolución esquina con Calle Obregón, en Salamanca.El reporte se recibió pasada las 4 de la mañana, indicando que una persona fue baleada al interior de dicha clínica particular, movilizándose elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) al lugar.De igual manera, arribaron paramédicos de Cruz Roja donde encontraron en la segunda planta a dos personas heridas por impacto de bala y al ser revisadas, ya no presentaban señales de vida.Testigos mencionaron que sujetos armados ingresaron a la clínica y, sin decir palabra, ultimaron a dos personas que se encontraban en el lugar.Los testigos indicaron que, minutos antes, ingresó un sujeto que presentaba herida por impacto de arma de fuego a la clinica, por lo que se lo llevaron a otro centro hospitalario.Al lugar arribaron Agentes Ministeriales y Peritos para iniciar con las primeras indagatorias.