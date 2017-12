‘El equipo de mis amores’, llama Castañeda a La Fiera

Publicidad



“Es un torneo que me vino bien, una Liga que apenas comienza pero tiene buen nivel, muchas carencias también pero va progresando.

"Fue una decisión que tomé con mi familia, quizá no fue a lo desesperado pero sí pensando en seguir jugando en un futbol que no conocía y que podía ser un reto para mí”.



“La confianza fue lo primero, me hacía falta eso además de los minutos de juego, aquí fueron escasos y con la regla de los extranjeros se dificulta todavía más. Terminé todos los partidos salvo el primero, jugué casi todos los minutos, eso fue lo que me vino bien porque tenía mucho que no jugaba un partido completo.

"Retomé la confianza en mí, que ya la iba perdiendo poco a poco”.



“Sí, pero creo que quizá no había más culpables que yo, igual y llegué a una zona de confort en la que me relajé o no sé, tal vez fueron muchos factores.

"Eso ya pasó, ahora lo importante es lo que viene, el volver a jugar, retomar el nivel que había tenido. Yo me siento bien por lo que he logrado”.



“Me hubiera gustado quedarme pero es complicado porque mi familia está aquí (en León), afortunadamente allá me fue muy bien y se me abrieron puertas en México en la Liga de Ascenso, lo más probable es que me acomode en un equipo acá.

"Yo rescindí mi contrato con el Real Madriz, les agradecí la oportunidad aunque sí hubo la oferta de que me quedara y cumpliera el año que había firmado. La verdad fui muy claro, les dije que si salía la oportunidad de volver a México esa iba a ser mi prioridad.

"Fue difícil tomar la decisión porque me convertí en un referente allá”.



“Llego con unas ganas enormes de volver a jugar, tengo una espinita clavada y tengo muchas ganas de jugar en México. Con mucha confianza porque sumé todos los minutos, anoté muchos goles y me siento bien física y mentalmente para conseguir grandes cosas”.



“Hasta la pregunta me ofende (risas), es algo que me encantaría pero no depende de mí, yo tengo buena relación con Rodrigo Fernández, con Jesús Martínez, pero esa decisión no la puedo tomar yo, es cuestión de directivos pero claro que me encantaría volver, es el equipo de mis amores”.

Un total de 12 anotaciones, la última de penal y que también le dio el pase a la Liguilla al Real Madriz, permitió al leonés Mauricio Castañeda adueñarse del título de goleo individual en la Liga Primera de Nicaragua, segundo que consigue un mexicano en aquel país.“Gracias a Dios y al trabajo, se me dieron los goles, no fue fácil porque llegué a un equipo que no era de los favoritos, tenía mucho que no clasificaba a la Liguilla. Hice 12 goles y eso me pone contento porque lo busqué mucho”, aseguró el “Santana”, de vuelta ya en México.Si bien firmó por un año con el Real Madriz, lo hecho en Nicaragua llamó la atención de varios clubes de la Liga de Ascenso en México que desean tenerlo en sus filas para el Clausura 2018.