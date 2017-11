La odisea de lesiones de Bale

Publicidad



“Todos estamos contentos por él”, dijo el zaguero del Madrid, Nacho Fernández. “Jugó un buen partido”.

El delantero dedejó una buena impresión en los pocos minutos que jugó el martes en ladespués de una larga ausencia por lesión, pero el galés sigue lejos de su condición ideal y podría quedar marginado del partido del sábado por la liga española.de la tercera división, en su retorno luego de más de dos meses inactivo por lesiones musculares. El atacante jugó bien y participó en ambos goles del Madrid, que avanzó a los octavos de final con marcador global de 4-2.El desempeño de Bale avivó las esperanzas de que regresaría a la alineación titular, para volver a integrar el tridente de ataque conocido comoEl trío no juega junto desde la temporada pasada.Sin embargo,, y es improbable que el técnico Zinedine Zidane lo utilice el sábado en la visita al Athletic de Bilbao.Zidane dijo que está ansioso por tener de vuelta a la BBC, y señaló que Bale está listo para ser titular, pero prefiere ser cuidadoso para evitar que vuelva a lesionarse.El delantero de 28 años ha tenido una larga lista de lesiones musculares desde que llegó al Madrid. Esta temporada, ha jugado, y se perdió la recta final de las eliminatorias mundialistas de Gales, que no se clasificó al Mundial del próximo año.El último partido de Bale antes de su reaparición contra Fuenlabrada fue en septiembre, ante Borussia Dortmund por la Liga de Campeones.Aunque Bale probablemente no juegue el sábado, Cristiano debe reaparecer tras descansar ante Fuenlabrada.El Madrid marcha cuarto en la liga española, a ocho puntos del líder Barcelona y a cuatro del segundo Valencia. El Barsa recibe el sábado al Celta de Vigo, y el Valencia visita el domingo al Getafe.