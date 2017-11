Publicidad

Si bien en diciembre la compra de ropa, electrodomésticos, electrónica y calzado se ve muy beneficiada los siguientes meses la demanda es poca. Por ello es conveniente pensar desde ahorita en una estrategia para vender en tiempos difíciles.Después del boom de ventas que sufren los comercios en Noviembre y Diciembre, los meses subsecuentes no son fáciles, pues el gasto de las familias está muy limitado por lo que buscan hacer un ahorro.Los negocios establecidos deben aplicar la máxima de escuchar al cliente para conocer que es lo que quieren. Buscarle productos a tus clientes que satisfagan su necesidad. La mejor forma para hacerlo es comunicarte con él, crear una interacción, que te cuenten si son clientes frecuentes, si ya te conocían y conocer sus preferencias de consumo. Un canal que te ayuda a hacer esto y escucharlo son las redes sociales, entre mayor interacción mejores resultados podrás obtener.Transforma el “solo estoy viendo” en una venta. En este caso no se trata de presionar la venta, sino acercarte al cliente con un discurso ya establecido. Olvídate del ¿Puedo ayudarlo en algo? Por una frase que aporte más valor, por ejemplo, si tu cliente está viendo un bolso puedes decirle que está hecho en piel y que en ese momento tiene un excelente descuento de X porcentaje.La idea central en este punto es no obtener una respuesta que te cierre la comunicación con el cliente sino aprovechar su interés en algún producto y canalizarlo hacia una venta.Las ventas cruzadas o cross selling como se le conoce también es un concepto de marketing en donde un vendedor intenta vender productos que complementan la compra o lo que está consumiendo. Por ejemplo, en un restaurante de carnes, la sugerencia puede ser una entrada mientras los comensales esperan un plato principal o bien una botella de vino para acompañar los alimentos. Si tienes una tienda de ropa, puedes ofrecer accesorios que acompañen el look, en una barbería además de la afeitada puedes ofrecer una manicure, etcétera.Se trata de aumentar el volumen de la compra y así lograr vender en tiempos difíciles.Establece una política de devoluciones de productos clara para que los clientes que no estén satisfechos con su compra puedan, sin tanto requisito, devolver la mercancía. Puedes establecer que la devolución sea por otro producto o bien por dinero. Sin embargo esta política tiene que estar a la vista para que los clientes la tengan clara y sepan de qué manera podrían hacer efectiva su devolución.Aunque suena contrario a lo que queremos, que es aumentar nuestras ventas, a los clientes les genera una gran seguridad saber que si no están cien por ciento satisfechos con su compra existe la posibilidad de devolución.Otra estrategia para vender en tiempos difíciles y que es usada por muchos, los descuentos de temporada en donde lo que se busca es incrementar un poco el volumen de ventas e incentivar la compra con descuentos atractivos. Por ejemplo, durante tus ventas navideñas dar cupones de descuento a tus clientes que sea válidos después de la temporada navideña. Así aseguras que una parte de ellos regrese en esas fechas. Lo mínimo que tienden a durar es una semana y lo máximo recomendado es de un mes.Con información de https://info.premo.mx/vender-en-tiempos-dificiles/