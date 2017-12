Añaden oootra denuncia contra 'barbarista'

Publicidad



“Ya estaba presentada la denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado, sin embargo, la Procuraduría del Estado, nos requirió que si nosotros teníamos alguna información y con motivo de ese requerimiento presentamos la denuncia correspondiente con todos los elementos con los que contábamos y la Procuraduría la acumuló a la de la Auditoría”, explicó Ramírez.



“Hay que revisarlo, acaban de llegar todavía, nos acaban de turnar algunas otras auditorías, resultados, es un trabajo permanente, no termina en un año”, declaró.

Ayer, el contralor municipal,informó que, ex director de Desarrollo Institucional, por recibir una liquidación que no le correspondía.Con esta nueva denuncia, que quedó bajo la carpeta de investigación 20501/2017, el titular de la Contraloría recordó que ya sumaríande la pasada administración.Sobre si la Contraloría, dijo que hasta el momento no se podría definir.Respecto a otras auditorías por parte de la Contraloría, pero sobre la presente administración, como la que está pendiente a la gestión del ex titular de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, el Contralor aseguró que en la próxima sesión del Ayuntamiento dará cuenta de los resultados.