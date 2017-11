Denuncian a ex funcionario por cobro indebido de liquidación

Publicidad

"Ya estaba presentada la denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, sin embargo la Procuraduría del Estado, nos requirió que si nosotros teníamos alguna información y presentamos la denuncia correspondiente con todos los elementos de los que disponíamos y se acumuló", explicó.

"Van llegando según se van terminando las auditorías, van surgiendo otras cosas", indicó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El contralor municipal Esteban Ramírez informó que ya hay una denuncia penal más por parte de la Contraloría a un ex funcionario de la pasada administración.Detalló que ésta fue por cobro indebido de una liquidación, por parte de un ex titular de dependencia.Precisó que fue presentada en octubre y que ésta se suma a las 10 que ya tenían contra ex funcionarios.En este mismo sentido informó además que le acaban de turnar a la Contraloría otros resultados de auditorías hechas a la administración de Bárbara Botello.Finalmente informó que ya terminaron la auditoría a la gestión del ex titular deDaniel Campos Lango, y que en la próxima sesión de Ayuntamiento dará a conocer las observaciones que le hicieron, como de las demás auditorías que le han encomendado ediles.