Siguen poniendo espectaculares sin permiso

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este martes la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró dos espectaculares porque no contaban con permisos.Estos anuncios se ubicaban en la calle Camelia, casi esquina con el bulevar Adolfo López Mateos, en la colonia Obregón.La directora de Desarrollo Urbano, Teresita del Carmen Gallardo Arroyo, informó que el programa de Regularización de Anuncios Publicitarios de la actual administración, tiene como objetivo el retiro de 100 anuncios espectaculares.Derivado de estas acciones, la dependencia municipal retiró 62 anuncios durante el 2016.En lo que va del 2017 la misma área ha concluido el retiro de siete espectaculares y tiene el procedimiento abierto para quitar 10 más al cierre de este año.La Dirección de Desarrollo Urbano informó que una vez que se detectan anuncios sin permisos, se hace la primera invitación a los propietarios al retiro.De no acceder, se coloca la clausura del material publicitario y se señala al dueño un plazo para efectuar el retiro de la estructura, de no cumplirlo se realiza por parte de la dependencia, con costo a los propietarios.En un comunicado la dependencia detalló que dos de los espectaculares clausurados se localizan en el bulevar Adolfo López Mateos y Paseo de Jerez; y otro más en López Mateos, entre avenida Miguel Alemán y calle Aquiles Serdán.