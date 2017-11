FISCAL, OTRA SEMANA

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La elección del Fiscal Anticorrupción tendrá que esperar otra semana más. La convocatoria no alcanzó a estar las 48 horas antes que marca la legislación del Congreso y no se pudo incluir en el orden del día.El PAN esperará que esos días sirvan para quitarle tensión al tema con la oposición. La realidad es que PRI y Verde no cambiarán su postura de no ir con ninguno que hoy sirva a la Procuraduría.Luis Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, lanzó un llamado a no caer en mayoriteo en la designación y reflexionar en la importancia de que la figura de Fiscal nazca con total credibilidad.La nueva directora general de Desarrollo Social y Humano del Municipio, Verónica Velásquez, tuvo su presentación oficial ante unos 500 integrantes de comités de colonos en una reunión encabezada por el alcalde Héctor López el martes en la Velaria de la Feria. La funcionaria prometió una nueva etapa de trabajo basada en un modelo autogestivo, con mayor participación ciudadana.No hubo convocatoria a medios pero cuentan que el formato de la reunión cambió. Que ahora hablaron menos el Alcalde y la titular de Desarrollo Social, y mucho más los representantes.Al final los colonos se acercaron al Alcalde para compartir sus preocupaciones, tomó nota y prometió darle seguimiento. Se les entregó una playera que decía “comité de colonos autogestivo” y en la espalda “trabajamos por León”. Hay un renovado ánimo, ahora a esperar resultados. En el nuevo equipo están Itamar Pérez, director de Participación, y Diego Velázquez, en Programas Estratégicos.En la organización “Ahora” del estado de Guanajuato está en listos para hacer oficial sus candidato a alcaldías y diputaciones. Este viernes y sábado estarán en León el líder nacional del movimiento, Emilio Álvarez Icaza, y el coordinador del comité de ética política, el académico Sergio Aguayo.En el encuentro participarán los consejos estatales de “Ahora” y sus virtuales candidatos de Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Quintana Roo, Querétaro, Nuevo León, Puebla. El viernes a las 7 de la tarde convocan a un evento abierto al público, #HackearLaPolítica, en el que presentarán el rol que tendrán en las elecciones del 2018, y el sábado anunciarán ante la prensa sus candidatos.Los perfiles que están empujando en lo local son: para las alcaldías, Édgar Chico en León; Richo Castro en Irapuato; Ernesto Alejandro Pérez, por Ocampo; y para diputaciones locales: Andrés Treviño en León; Eric Bolívar en Irapuato y Eugenio Arangüena por Celaya. Además ya están en la suma de firmas para el registro de Pablo Sharpe como candidato a diputado federal del distrito 12 de Celaya.El movimiento “Ahora”, empujado en buena parte por jóvenes, se ha planteado incidir en la agenda pública de Guanajuato, y en ello acertó con propuesta en temas como la iniciativa “Sin Voto No Hay Dinero” y que el nombramiento de los fiscales Anticorrupción y General garanticen total independencia. Álvarez Icaza no estará en la boleta presidencial, pero “Ahora” sí estará en el debate.No hay vuelta de hoja al recorte de 14 millones al programa 3*1 Migrante de Sedesol. Así se los confirmaron en oficinas centrales a la directora general del Instituto Estatal del Migrante, Susana Guerra; la presidenta de la Comisión de Atención al Migrante en el Congreso, Verónica Orozco; y al representante migrante ante el Comité de Validación y Atención a Migantes (Covam), Javier González.De acuerdo a lo que informó la legisladora panista originario de Jaral del Progreso el recorte fue porque los expedientes estaban incompletos, o bien que en los aprobados por la Covam faltó la cuenta mancomunada municipios y migrantes, o la validación de la Delegación de Sedesol en algunos casos. El monto original presupuestado para el programa 3*1 Migrantes en Guanajuato era de 31 millones, pero ahora le dieron una buena cortada.El abogado y activista migrante leonés radicado en California, Omar Silva, señala que lo primero que llama la atención es que la Sedesol tiene registradas 404 organizaciones de migrantes pero el Instituto Estatal de Atención al Migrante sólo tiene 117, la pregunta es qué pasa con el resto, 287. La sospecha es que muchas asociaciones son creadas sólo para bajar un recurso, sin trabajo real, y desaparecen.Otra arista del tema es el rol de los gobiernos municipales que no están participando en un programa tan bondadoso que tiene aportación de Federación, Estado y Migrantes. El delegado de Sedesol en la entidad, el exalcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández, está por cumplir medio año en el cargo y no puede permitirse pasar ninguna omisión que de pie a que recursos, de por sí tan escasos, se pierdan.En Cancún Quintana Roo, un bastión electoral del Partido Verde Ecologista de México, se realizó ayer el sexto y último debate entre los tres candidato a la dirigencia nacional: el hoy jefe Carlos Puente; el diputado federal guerrerense, Arturo Álvarez; y la diputada local leonesa, Beatriz Manrique. Lo que sigue ahora es esperar los resultados de la votación que será del 1 al 5 a través de la página web.Manrique Guevara no quitó el dedo del renglón de que deben recuperar identidad: “No debemos de pensar en un partido Verde chiquito, que dé apenas lo necesario para que otros logren sus objetivos”. Tampoco mostró una cerrazón total a las alianzas, todo dependerá de las realidades de cada región.El dirigente estatal del PRI y diputado local, Santiago García López, confirmó que están convocando a los priístas del terruño para acompañar a Pepe Meade a su registro como precandidato presidencial. El acto es el domingo en el Comité Nacional del partido y esperan que se trasladen unos 150 priístas guanajuatenses al comienzo de esta nueva etapa para el partido.El Observatorio Ciudadano de León (OCL) participó en los trabajos del X Congreso Internacional de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM) celebrado del 27 al 29 de este mes en el Colegio de México con el tema “La impostergable reforma del municipio en México”.Entre los temas que el OCL revisa para proponer en lo local está el de probar la figura de un “administrador de Ciudad (City Manager)” para mejorar las funciones y resultados del gobierno.En la fotografía el presidente de OCL, Luis Alberto Ramos, con el ponente inaugural, Andrew Nickson de la Universidad de Birminghan Reino Unido, y con Ady Carrera, presidenta de la Red IGLOM.