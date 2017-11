La pirotecnia no es cosa de niños ¡protege a tus hijos!

Publicidad

Con la llegada de las fiestas decembrinas y fin de año se incrementa el uso de pirotecnia por lo que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) exhorta a los padres de familia a mantener una supervisión constante en los más pequeños de la casa.La depedencia estatal explicó que en estas fechas la pólvora es el principal recurso para el festejo, por ello es importante evitar en la medida de lo posible el uso de éste y de lo contrario mantener una distancia larga en relación al encendido de la misma.En caso de haber alguna quemadura se debe alejar de la fuente de calor a la persona afectada y ponerle agua fría en abundancia sobre la piel quemada, aun cuando tenga ropa.Es importante señalar que no se debe retirar la ropa que está sobre la piel quemada, lo que sí se debe retirar son cinturones, pulseras, anillos o cintas, ya que, presionarán la piel quemada al infamarse.Asimismo, el no aplicar ungüentos, mostaza, huevo, pasta de dientes ni desinfectantes o aceites es otra de las medidas importantes que se deben de seguir para no causar mayores daños en la piel.La Secretaría de Salud de Guanajuato dispone de un centro especializado (Unidad de Quemados) del Centro Estatal de Cuidados Críticos ubicado en Salamanca donde todos los años se reciben pacientes con algún grado de quemaduras.En lo que va del año, en dicha unidad médica se han recibido a 148 pacientes de los 46 municipios y referidos, inclusive de otras entidades, de este total 72 son pediátricos.El grupo más afectado por quemaduras son niños de 1 a 5 años de edad, siendo el 60% por escaldadura, es decir; por quemaduras de líquidos calientes.Las recomendaciones para prevenir que los niños sufran quemaduras son: apartarlos de ollas con agua caliente hirviendo que usualmente se utilizan para bañar a los bebés y que por un descuido el menor puede derramarla sobre su cuerpo.También es importante evitar que el menor tenga contacto con cables de energía eléctrica y que juegue con pirotecnia.Asimismo, es vital que los menores no jueguen en la cocina y si entran a este espacio deben ser supervisados por un adulto, de igual manera deberá cocinar en los quemadores posteriores de la estufa y con los mangos de las ollas hacia atrás.