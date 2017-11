En el PRI, el reparto de candidaturas beneficiará a todos

Publicidad



"El PRI sin sus militantes no se entiende y, en este momento, el PRI, sin la inclusión ciudadana, tampoco. Creo que aquí hacemos una sinergia sumamente saludable que ha estado muy bien recibida por la población".

Luego de que el PRI se decidió por un externo para competir por la Presidencia,, consideró que en el reparto del resto de las candidaturas para el 2018,Apenas ayer, integrantes de la dirigencia priista reconocieron que la mejor herramienta de cohesión interna es la integración de la lista de candidatos para las elecciones federales y locales del próximo año.Beltrones fue entrevistado después de participar en la sesión de la Comisión Política Permanente de su partido, en la que se dio luz verde a la solicitud de José Antonio Meade para que pueda buscar la candidatura presidencial del PRI.Para el político sonorense, los militantes de ese partido no quedarán obligados recorrer las calles para pedir el voto a favor de un externo."No, el que va a tener que salir a buscar el voto de los priistas de a pie y de los ciudadanos en general va a ser el próximo candidato a la Presidencia de la República", soltó.El ex presidente del Senado reconoció que ha dialogó con Meade y sobre el encuentro de éste con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que no se trató de una "operación cicatriz".