“Sin elección democrática, votos podrían ir con Meade”

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ernesto Derbez Bautista, aspirante presidencial del PAN, señala que si el Frente Ciudadano por México no transita por un mecanismo transparente para la elección del candidato a la Presidencia de la República el ahora abanderado del PRI, José Antonio Meade, podría restarle votos a la agrupación políticaEn entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que por ello se está poniendo en la mesa de negociación una reunión entre los aspirantes presidenciables y las dirigencias del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que conforman el FrenteEl ex secretario de Relaciones Exteriores afirma que hasta ahora no se puede asegurar que el presidente de su partido, Ricardo Anaya, tiene ganada la candidatura presidencial, ya que el panismo está exigiendo que no se dé un “dedazo”Sobre Meade Kuribreña, agrega que no es el candidato del PRI como se presume, es simplemente, el “candidato del presidente Enrique Peña Nieto”; un político que se ha desarrollado en una burbuja, “acomodado”, pero no es un ciudadano que haya llegado a un cargo público por la cultura del esfuerzo¿Cuál debe ser el método de selección de candidato presidencial para el Frente? —Estamos buscando un método que nos convenga, ese es el problema que ahorita tenemosEstamos convencidos de no queremos un método abierto por la interferencia de otros partidos, por eso estamos en una negociación fuerte para que haya consenso y deje satisfechos a todosPor eso propongo que para resolver esto se requiere de una reunión entre las cabezas de los tres partidos y los aspirantes, no podemos tener reuniones por separado, porque son conversaciones de uno a uno, se requiere que nos sentemos todos para tener un método que, si bien no nos dejará satisfechos, sí sea el óptimoEl método debe quedar antes del 10 diciembre, cuando el PRD entrará a la renovación de su dirigencia, para que haya definiciones clarasLos dedazos están en el PRI, en Morena, acá debe darse una negociación, son tres partidos, no sólo el PAN¿Qué opinión le merece que José Antonio Meade sea el candidato del PRI? —Me parece inaudito que ante la oportunidad que tenía el PRI de hacerlo bien haya hecho lo contrario y da un dedazoPor arriba se ve todo bien, pero abajo debe haber un nivel de inconformidad espectacularEl PRI en mi opinión va a tener problemas posterioresYo conozco a José Antonio por su papá, es un hombre de buenos principios, pero el problema real que tiene es que se ha desarrollado en un ambiente burbuja, no ha tenido un contacto real con la poblaciónSon jóvenes acomodados cuyas familias son económicamente fuertesEs un chico que ha estudiado en escuelas privadas, después fue a instituciones elitistas y privadas en el extranjero, ha tenido una vida privilegiadaEstoy seguro que ha obtenido becas por el gobierno mexicano, toda su vida ha sido arropada, su primer empleo es por contactos, no es porque haya salido a la calle a buscar empleoNo ha vivido la problemática social del desempleoEstoy seguro que Meade no representa a todo el PRI, estoy convencido que hay mucha gente que piensa que Osorio Chong los representa mejorMeade es el candidato del Presidente, no del PRI, que quede claroEl Presidente modificó las reglas del PRI para que Meade sea el candidato, él eligió a su sucesor¿José Antonio Meade Kuribreña le resta votos al Frente Ciudadano por México? —Va depender del candidato, del métodoEl Frente tiene que cuidar mucho a quién selecciona, por eso yo digo que soy la persona ideal para el Frente, porque puedo identificarme con mucho de lo tecnócrata que tiene Meade y de la problemática social que maneje Andrés Manuel (López Obrador), porque mi vida ha sido esa combinación, pero con esfuerzo propioEs un momento delicado para el Frente, la ventaja es que sabe contra quién va a competirTodos están suponiendo a (Ricardo) Anaya, pero eso no se ha dado, es un momento interesante para pensar a quién se pone a que represente al FrenteRicardo (Anaya) puede ser el candidato, pero para que eso suceda debe quedar bien claro un proceso transparente, un proceso que llevó a una mejor selección, pero hay presiones y por eso es importante sentarse (a dialogar)