Termina esperanza de hallar a tripulantes de submarino argentino

“Se han dispuesto 28 buques, nueve aeronaves, hay 4.000 hombres involucrados, 18 países de apoyo y a pesar de la magnitud de los esfuerzos no ha sido posible localizar el submarino”, señaló el capitán.



“Han ocultado, han mentido, han tergiversado datos y me hizo perder la confianza tanto en las personas que comunican como en el propio comandante en jefe”, afirmó.



"Si lo hubiese hecho, habría declarado la emergencia y habría estado navegando en superficie", dijo a periodistas.

No obstante, continuará con la búsqueda de la nave.El portavoz de la Armada, el capitán Enrique Balbi, dijo a periodistas que el operativo de búsqueda del ARA San JuanBalbi leyó un comunicado en el que la Armada argumentaba que La medida desvanece las esperanzas de los familiares de encontrar a sus seres queridos con vida . Jesica Gopar, esposa del tripulante Fernando Santilli, escribió en su cuenta de Twitter: “yo ya me lo imaginaba era una agonía vivir asi”La mujer definió a su marido en la red social comoEl inédito operativo de búsqueda y rescate sumó el apoyo de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, que aportaron tecnología de última generación.El submarino diésel eléctrico clase TR-1700 de fabricación alemana y operativo desde los años 80400 kilómetros al sur de Buenos Aires, tras participar de un ejercicio de adiestramiento.Ese mismo día se escuchó una explosión que fue registrada por micrófonos subacuáticos.Las unidades aéreas y navales “barrieron un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar”, sin obtener contacto con la nave, agregó.Pese a ello, varios buques que participaban de las tareas de rastreo y rescate en el Atlántico sur retornarán al puerto de Comodoro Rivadavia, en la provincia patagónica de Chubut, para hacerse con más equipamiento con el fin de seguir buscando el submarino.Al conocer la decisión de terminar con la fase de rescate de los tripulantesEspecialistas indicaron que dentro de la nave se había superado el límite de siete a diez días en la capacidad de oxígeno sin emerger a superficie.El agua se dirigió por el sistema de ventilación a una bandeja de conexión de las baterías de proa provocando un cortocircuito y humo sin llamas que, según se reportó desde la nave, fue subsanado, lo que determinó que siguiera navegando en inmersión hacia Mar del Plata.Ésta podría haber sido causada por una concentración de hidrógeno tras el cortocircuito reportado , según indicó Balbi.Familiares de los tripulantes quieren seguir de cerca la causa judicial que investiga el hecho para asegurarse de que se conocerá "la verdad" sobre lo ocurrido a la nave.Luis Tagliapietra dijo a The Associated Press que participa como querellante en la causa encabezada por la jueza federal Marta Yáñez debido a que le genera desconfianza la manera en la que la Armada ha desarrollado la búsqueda del submarino y cómo ha informado sobre ello.Tagliapietra relató a periodistas el 24 de noviembre quePero la Marina dijo en los días siguientes que estaba abocada a la búsqueda del submarino y no reconoció oficialmente la muerte de ningún tripulante.