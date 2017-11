Hacienda mantendrá injerencia sobre cotizaciones de gasolina

Publicidad

Aunque este viernes entra en vigor la liberalización de los precios de la gasolina en todo el territorio nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantendrá injerencia sobre las cotizaciones al público lo que resta del año y en 2018.La dependencia informó que va a mantener el estímulo fiscal que aplica a los combustibles, con el fin de amortiguar variaciones abruptas de las referencias internacionales y el tipo de cambio, y para evitar un impacto en la inflación.Esto quiere decir que aunque el precio de los combustibles en Estados Unidos llegara a subir de forma brusca o el dólar se fortaleciera más frente al peso, encareciendo las importaciones de gasolinas que México hace de ese país, el mecanismo de Hacienda suavizará ese impacto."Mantener este esquema de estímulos fiscales a los combustibles durante 2018 permitirá continuar con la transición ordenada al nuevo esquema de precios flexibles de los combustibles, evitando variaciones abruptas en los precios al consumidor de una manera fiscalmente responsable", detalló la secretaría.Lo que deja de anunciar Hacienda son los precios máximos, es decir, la cotización más alta que pueden vender las distintas estaciones de gasolina en el país.Proceso electoral no interviene. El titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Camero, descartó que este estímulo vaya a estar determinado por cuestiones políticas, considerando que las elecciones presidenciales se cruzan en este proceso.Detalló que la intención es mantener el apoyo fiscal durante 2018 para hacer que el proceso a la liberalización de los precios por completo sea de forma ordenada.Será la próxima administración federal la que decida si concluye con estos estímulos o no, explicó.