México se atrasa en competitividad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Avanza una posición en Índice de Competitividad Global, Imco aseveró que esa mejoría es insuficiente, porque el promedio de losde la muestra presentó mayores avances, tanto en inversión y talento, así como en la mayoría de los indicadores de los subíndices analizados."En términos generales, la posición de México en la mayoría de los subíndices es estable. Una reducción en aranceles agrícolas y de manufactura, así como menores barreras ocultas a la importación, llevó al país a subir seis lugares en relaciones internacionales. Además, un mayor crecimiento del PIB consiguió que México ganara tres posiciones en economía", según el Imco."Pero el objetivo no sólo es que México mejore con respecto a sí mismo, sino respecto a las mejores experiencias internacionales".El índice mide la capacidad depara generar, atraer y retener talento e inversión, a través deindicadores, que son categorizados ensubíndices, como innovación, derecho, relaciones internacionales, precursores, economía, sociedad, político y gobierno, factores y medio ambiente.Los cinco países más competitivos del índice fueron, en orden de importancia, Noruega, Suiza, Suecia, Irlanda y Canadá.Mientras que las cinco naciones que quedaron al final, del sitioal, fueron Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, India y Nigeria quedó como última.El Imco presentó dicho indicador dentro del documento denominado Memorándum para el Presidente 2018-2024, en el que presenta desafíos que amenazan la competitividad del País.Éstos son la continuidad de las reformas educativa, en donde se observa un decremento en la aplicación de evaluación al desempeño magistral.Así como la continuidad de la energética, en donde advierte que la parte más complicada se verá en los próximos seis años, por lo que Pemex debe generar las condiciones para competir en un mercado abierto, mejorar sus finanzas y cambiar su cultura interna para asociarse y competir.Además, reducir la informalidad, porque casi elde los trabajadores mexicanos no tiene derecho a una pensión.Otro reto es que el Gobierno no está aprovechando la tecnología para hacer más eficiente su desempeño y falta una política para aprovechar los datos que generan tanto el Gobierno como la economía digital.También la relación México-Estados Unidos, en donde el Gobierno debe ver más allá de la crisis que implica la presidencia de Donald Trump."No hay un país más importante para Estados Unidos que México y viceversa. Elde las exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos, mientras que México es el segundo mayor mercado para exportaciones estadounidenses después de Canadá", consideró."Por eso, es necesario ampliar y diversificar el número de actores que pesan en la agenda bilateral".El Estado de derecho en la corrupción y la impunidad, es otro reto.Para enfrentar estos retos, el Imco propone cinco puntos, que son combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública; crear un sistema de servicio profesional de carrera para ministerios públicos estatales y municipales.También fortalecer la implementación de la reforma educativa, implementar eventos de asignación de plazas y promociones abiertos a la ciudadanía; aplicar una tasa cero del Impuesto Sobre la Renta para asalariados formales que ganan menos demensuales y crear un sistema de seguridad social universal.