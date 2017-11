Cerrar los ojos

Se dicen acosadas, pero han aceptado las pretensiones de los contratantes a cambio de lograr un papel de relevancia. Ahora, después de años y de haberse beneficiado de las oportunidades de sus acosadores, ahora toman la decisión de denunciar y aparecer como victimas ¿A esto se le llama acoso?.

Las diferentes actrices de Hollywood que han denunciado a Harvey Weinstein son las responsables de que las haya confundido con objetos sexuales.

Ellas aceptaron en su momento esta postura, sin importarles tanto el precio que pagarían por cubrir el sueño de ser actrices principales en la meca del cine.

Lo mismo podemos decir de los directivos de Televisa quienes piden favores sexuales a las jovencitas, las que quieren ser estrellas.

Jovencitas que han ido escalando posición con el hecho de autovenderse. Ahora son las artistas que son, gracias a su capacidad de comercializarse al mejor postor.

Y las conejitas de Hefner, empresario estadunidense que fue un ícono del sexo comercial y que dedicó su vida al placer y a las libertades sexuales,.

Él perpetuó el machismo sobre las mujeres y buscaba a las mujeres, futuras conejitas, en los medios rurales y seleccionaba a chicas vulnerables.

Su selección estaba basada en un rango de edad de 17 a 24 años, jóvenes que carecían de todo y mucho.

Él, aprovechándose de la vulnerabilidad de las jovencitas y de su desorientación, las convertía en sus esclavas sexuales, las utilizaba para su placer carnal y les pagaba 1000 dólares al mes a fin de que ellas le hicieran sexo oral, participaran en las fiestas sexuales, posaran en provocativas fotografías, se desnudaran y aceptaran ser compartidas con los amigos. igual de despreciable como el mismo Hefner.

Las chicas conejitas se programan para sonreír sin titubeos; una sonrisa congelada, robótica, una actitud deshumanizada. Mujeres manipuladas emocionalmente a fin de obtener todo de ellas por parte del hombre que las compra, las renta y las comparte.

Como declaró Pamela Anderson refiriéndose a Hefner "Soy lo que soy por él. Él me enseñó acerca de mi libertad y del respeto. Hefner, fuera de mi familia, era la persona más importante en mi vida. Él me dio la vida. Todo lo que el mundo ama de mí, es porque él me comprendió. Lo amo como a ninguno más. Lo escucho decirme ‘Tú eres la única, no hay reglas, vive tu vida y con los hombres disfruta, eres salvaje’".

Cuántas mujeres como Pamela han caído bajo la perversión de este tipo de sujetos, los que han ido logrando la devaluación de la mujer, la devaluación de la entrega sexual por amor o por aceptación y no por un instinto salvaje sin control

Ya sea por Weinstein o por los directivos de Televisa, o por la organización del certamen Miss Universo, o por los ángeles de Victoria Sectret, lo cierto es que estas mujeres lo han permitido para tener el lugar que tienen.

A este gremio de chicas solo les basta con cerrar los ojos y permitir que las hagan lo que quieran.

Psic. MARITZA NASSER

