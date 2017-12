Habrá clases normales

Publicidad

Pese al frío, durante el mes de diciembre no habrá suspensión de clases en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).Así lo manifestó el delegado de educación de la región este, Juan Manuel Subías Miranda, quien señaló que hay compromiso en los profesores.Sin embargo, señaló que en caso de darse algún caso irregular, o de no cumplimiento de horarios, se debe denunciar.“Debe haber el compromiso de terminar el calendario como está establecido, los de 185 días y los de 200 días, de acuerdo a lo que ya se autorizó. La normativa aplica para escuelas públicas y privadas.“Yo veo un gran compromiso de los maestros. Sí hay casos yo invitaría a que nos los denuncien mejor”, comentó.Y aunque dijo que la Secretaría está abierta a posibles ajustes, también se les pide apertura a las autoridades de las escuelas en cuanto a la forma de abrigarse de los alumnos.“Siempre estamos abiertos a que podamos hacer ajustes por el tema del medio ambiente. Lo que estamos pidiendo es que haya flexibilidad en el tema de los uniformes y que les permitan llevarse la chamarra y hasta la cobija.“Buscamos que los niños tengan condiciones de seguridad por el tema del clima. Las temperaturas han sido bajas, pero no tenemos peticiones por parte de las autoridades escolares para cambiar o suspender horarios”, dijo.