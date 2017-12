Piden seguridad por asaltos

Publicidad

Habitantes de las colonias Andalucía, Los Huertos y Diamante denunciaron la presencia de ladrones en el camino de acceso; utilizan una motocicleta para cometer sus fechorías.Andrés Medina, vecino de la calle Andalucía, indicó que hace una semana iba caminando rumbo al fraccionamiento y fue retenido por dos sujetos en la calle Pípila; los sujetos lo amagaron y le quitaron su cartera así como algunas compras realizadas.“Yo venía del súpermercado que está a la vuelta y llegaron en motocicleta dos sujetos, me sacaron navajas y pues ¿ya qué haces? entregas lo que tienes, fue mi dinero, mis tarjetas y lo que había comprado. No se vale porque uno trabaja, con esfuerzo tiene sus cosas para que vengan estos tipos y así de fácil te lo quiten”.Violeta Noriega dijo que hace un par de semanas sufrió un robo por sujetos a pie quienes le arrebataron su bolsa.“Ojalá tengamos más vigilancia porque ya son varios robos que hacen por aquí y pues uno no está tranquilo en su propia colonia, esperemos que nos hagan caso porque sí es algo que nos preocupa”.