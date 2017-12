Recuperan 31 armas de diversos calibres

Publicidad

Con el objetivo de promover la cultura de la legalidad entre la ciudadanía, así como prevenir accidentes y delitos con armas de fuego, se puso en marcha la segunda etapa del Programa de Canje de Armas 2017, en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya.Dentro de la primera etapa se lograron recuperar 31 armas de diversos calibres, 22 armas cortas y 9 largas, por las que entregaron 44 mil 150 pesos; con lo que se eliminaron factores de riesgo entre la población, al ser destruidas.En la primer etapa de este programa, se lograron recuperar diversos calibres de armas, de las cuales se encuentran: 0.32”, 0.22”, 0.25”, 7.62mm, 0.38”, 4.5mm, 0.380”, 9mm, 12”, así como de salva y chispa.El Secretario de Seguridad Ciudadana invitó a la ciudadanía a participar en el Programa de Canje de Armas, ya que se busca fortalecer las acciones preventivas.Y destacó que los participantes no son investigados y se brinda un estímulo económico de acuerdo con el tabulador previamente establecido por la Sedena, con lo que se da cumplimiento con la ley y se respeta el Estado de Derecho.“La campaña de canje de armas tiene la finalidad de evitar accidentes o delitos con armas que están de manera irregular en los domicilios de cada uno de nosotros, esta segunda etapa habrá de concluir el próximo 7 de diciembre, por lo que estamos convocando a todos los habitantes del municipio que por alguna razón tienen armas que no están siendo utilizadas, o que por sus características no se pueden registrar, a que las traigan al módulo de donación”, invitó.De acuerdo con el coronel Roberto Molina Quiala, comandante del Sexto Regimiento Mecanizado, la campaña se realiza por parte del Gobierno Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)“Aquí nosotros y con la participación del Alcalde de Celaya, el cual está aportando la cantidad de 500 mil pesos, se está invitando a la ciudadanía, esto se va a extender a otras comunidades de Celaya”, refirió.El procedimiento para el canje de armas es que el ciudadano, en la más estricta confidencialidad, acude al centro de intercambio y lleva su arma o artefacto, donde se le hace una valoración de precio, de acuerdo a una tabla de referencia.En caso de que la persona esté de acuerdo con el pago de dinero que le realizarán, se continúa con el proceso; si no se está de acuerdo, el ciudadano puede llevarse su arma sin problema.Al término del acto protocolario, habitantes de la comunidad participaron en una feria de prevención en compañía de personal de la SSC, y también se contó con la participación activa de menores de edad, que acudieron al módulo de Donación de Juguetes Bélicos.