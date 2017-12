Lo hallan muerto en casa

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cadáver de un hombre fue encontrado dentro de su domicilio en el Fraccionamiento San Telmo en Apaseo el Grande.Vecinos comentaron que tenían varios días sin saber nada de la persona.Ayer, cerca de las cinco de la tarde, Seguridad Pública informó sobre la existencia de una persona sin vida, dentro de un inmueble de dicho fraccionamiento, el cual presuntamente estaba en descomposición.Hasta el lugar se trasladaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, quienes observaron el lugar debidamente acordonado y comenzaron con el peritaje en el lugar.Según las primeras investigaciones, era un hombre mayor, el cual estaba tirado en el piso del domicilio cuando elementos de la AIC entraron para investigar; no se supo si tenía huellas de violencia.Vecinos dijeron no saber el nombre de la persona que vivía en esa casa y hasta el cierre de esta edición no había sido identificado.Posteriormente el cuerpo fue levantado y retirado del lugar por el Servicio Médico Forense y trasladado a Celaya para que se le realizara la necropsia de ley. Redacción