Osorio Chong niega que busque posición con el ex titular de Hacienda

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras manifestar su apoyo a José Antonio Meade a partir de un proyecto llamado México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no busca posiciones en el equipo del ex secretario de Hacienda y Crédito PúblicoDurante una entrevista que dio a Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Osorio Chong afirmó que durante su encuentro con Meade Kuribreña el pasado miércoles, no hubo ofrecimientos ni peticiones“No hubo en ningún momento de nuestra reunión qué te ofrezco, qué me das, nunca, ni siquiera pudimos enunciar algo al respecto, porque eso no me mueve a mí y porque tampoco al hoy precandidato a la Presidencia de la República”, dijoReconoció que el domingo en un encuentro en Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto, se hizo el análisis sobre la movilidad del PRI para designar a su candidato presidencial“Soy un hombre que cree en la buena política, que está convencido que el camino es el diálogo”, dijo Osorio Chong en entrevista