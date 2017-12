IMPLAN reducirá zona de protección de la Bufa

Publicidad

Elpretende rectificar la poligonal de protección de La Bufa, para reducir las afectaciones a particulares., hizo el anuncio en la reunión mensual del IMPLAN.Detalló que la poligonal que busca proteger a La Bufa, suma alrededor de, aunque por ahora no se ha definido la cantidad que se estaría reduciendo porque se sigue trabajando.“Se trata de rectificar el polígono, para reducir el número de propiedades afectadas, sin que se sacrifiquen las cualidades ambientales del territorio que se desea preservar”, indicó.Comentó que no se busca sacrificar una superficie, sino de reducir el problema porque entre menos propietarios afectados se tengan habrá menos ciudadanos con quien negociar.La definición en la reducción se hace con un trabajo en conjunto con la Dirección de Catastro, quien entrega información relacionada con los terrenos y sus propietarios para saber con quién realizar acuerdos de protección de esta zona del municipio.En la actualidad se maneja una cifra dede predios, con quienes se tendría que dialogar.Se tendría que esperar a que llegue toda la información de Catastro, porque en algunos casos no se tiene la información del propietario.Esta información se dio entre reclamos del regidor del PVEM Carlos Enrique Ortiz Montaño, contra Jaime Emilio Arrellano Roig para que evite hacer descalificaciones y para no volver a tratar así a los ciudadanos.