Titular de Fiscalía no debe tener lazos con gobierno

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para el embajador de Finlandia, Roy Eriksson, el perfil ideal del titular de laes el de una persona que no tenga lazos directos con gobierno para poder hacer su trabajo en una manera justa.Según informes de transparencia, Finlandia es uno de los países donde la corrupción está casi ausente, y sobre este tema, el diplomático impartió una plática durante el Foro Estatal: La Ética y las Responsabilidades en el Servicio Público.Erikson fue entrevistado sobre la designación del fiscal Anticorrupción en Guanajuato, proceso en el que diputados del PRI han denunciado que existe la intención de elegir a personas vinculadas a la Procuraduría de Justicia del Estado.“Más importante es que la persona tenga integridad y también un buen conocimiento de ética porque si tiene valores correctos estoy cierto que habrá éxito en su cargo. Idealmente la que tiene esta tarea debe ser objetivo, sin directos lazos con ninguna parte del gobierno para poder hacer su trabajo en una manera justa”, dijo.Roy Eriksson consideró que no es necesario hacer más leyes para acabar con los problemas de corrupción en México, sino que se trata de una transformación de la mentalidad y la educación.“Toda la gente tiene que saber sus derechos, pero también los servidores públicos tienen que aprender cuál es su papel para servir al público”, concluyó.Durante su participación en el Foro Estatal, el diplomático sostuvo que no hay una fórmula mágica para acabar con la corrupción, pero recalcó que en México hay elementos que deben fomentarse para contribuir a su combate.