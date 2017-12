Aconseja a México no ir a Conmebol: Forlán

Publicidad

Para Diego Forlán, uno de los históricos del futbol uruguayo, México no debe siquiera soñar en cambiar de Confederación para competir por un boleto al MundialEl ex delantero, quien tuvo sus mejores años en el Atlético de Madrid, entre 2007 y 2011, asegura que al Tricolor “le conviene más quedarse allá arriba [del continente americano], que buscar competir con las potencias de Sudamérica“¿Que si México podría competir en Conmebol; bueno, sí, de que podría, podría competir, tiene nivel, pero es algo que no va a suceder por reglamento, además de que no lo conviene”, menciona el rubio“Por más que en Concacaf se viven eliminatorias complicadas, uno como jugador de futbol sabe que no le conviene a México venir a competir a Conmebol, que tiene un grupo mucho más difícil”, agregaY para muestra, “en la última jornada siete selecciones competían por un lugarEso se llama dificultadNo, creo que a México le conviene estar allá arriba más que en Conmebol con nosotros”, finaliza