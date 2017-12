Incidentes de doping previo a sorteo mundialista

Publicidad

El escándalo de dopaje de Estado en Rusia, que le puede dejar fuera de los Juegos de Invierno del próximo año, se coló hoy de lleno en el sorteo del Mundial que se celebrará en el Palacio del KremlinEl presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el jefe de la Unión de Fútbol de Rusia, Vitali Mutkó, fueron acribillados a preguntas sobre dopaje, por lo que el fútbol y el sorteo se vieron relegados a un segundo lugar"Declaro que estoy dispuesto a comparecer ante cualquier tribunal y demostrar que en Rusia no hubo y no hay ningún programa de apoyo al dopaje¡No lo necesitamos! ¿Qué pasa que Rusia inventó el dopaje?", dijo Mutkó, en respuesta a la prensa estadounidenseMutkó criticó a medios como el "New York Times" por convertirse en portavoces del Comité Olímpico Internacional (COI) al anunciar de antemano las decisiones en contra de Rusia"Por ejemplo, ahora usted dice que nuestra selección será excluida al completo¿Usted ya conoce la decisión? Los castigos colectivos se han convertido en una costumbre demasiado popular", aseguróRecordó que después de que esa cabecera publicara hace unos días el diario del antiguo director del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigori Rodchenkov, el hombre que denunció el dopaje de Estado en Rusia, Mutkó ofreció una entrevista al rotativoEl funcionario aseguró que el "New York Times" le respondió que no necesitarían comentario alguno hasta que se conozca la decisión del COI, que determinará el 5 de diciembre si excluye a Rusia de los Juegos"Rodchenkov me dijo que no lo despidieraMe propuso poner patas arriba al COI y a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)Le despedí y de inmediato el jefe de la AMA dijo que Rodchenkov comenzaría a lanzar acusaciones en EEUUEn la AMA me dijeron que no era un testigo fiable¿Y qué pasó?", apuntóY recordó que hay países donde las excepciones médicas afectan a cientos de deportistas, lo que consideró un dopaje encubierto, que no es investigado por ninguna organización o medio de comunicación"Si un deportista está enfermo, que compita en los Juegos Paralímpicos", aseguróDestacó que hasta 2009 Rusia era "un país cerrado" en cuestiones de dopaje, pero desde entonces ha abierto sus fronteras para que la AMA y las organizaciones correspondientes puedan trabajar libremente"Se nos quiere presentar como una especie de eje del malDebe haber unas reglas iguales para todoVamos a acabar con el deporte", subrayó Mutkó, considerado por algunos medios el principal responsable del programa de dopaje de Estado en RusiaEn cuanto a la posible exclusión de los Juegos, abogó por que prevalezca "el sentido común" y recordó que "nadie ha eliminado la presunción de inocencia"Por su parte, Infantino aseguró que dicho escándalo "no tendrá ningún impacto" en la Copa del Mundo y puso en duda de que haya alguna organización deportiva que haga más controles que la FIFA