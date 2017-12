Como era de esperarse, no hay denuncias por tragos de a peso

Publicidad

La Procuraduría Federal del Consumidor no ha recibido denuncia alguna en contra de bares y cantinas que pusieron de moda la venta al copeo de bajo precio.El delegado en Hidalgo, José Alberto Chávez Mendoza, dijo que hasta el momento no hay denuncias por incumplimiento de las promociones.Indicó que los bares y antros incumplirían la Ley Federal del Consumidor si no aplicaran las promociones prometidas.Inspectores de la Procuraduría, agregó, ejecutan operativos para vigilar que establecimientos cumplan con las ofertas que difunden, y hasta el momento no han procedido contra bares."Hacemos operativos en bares, antros, restaurantes, protegiendo que no violen la Ley Federal de Protección del consumidor, nuestra principal tarea es que los precios se cumplan, las promociones que te marcan son las que deben de cobrar"